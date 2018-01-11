Суд признал иноагентом и ликвидировал профсоюз работников автопредприятий

Санкт-Петербургский городской суд признал иностранным агентом и ликвидировал Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА), объединяющий работников автопредприятий в 40 регионах, сообщает РАПСИ.

Таким образом, суд удовлетворил иск прокурора города, который настаивал на ликвидации организации. На заседании суда представитель надзорного ведомства заявил, что профсоюз является иностранным агентом, поскольку якобы ведет политическую деятельность и получает финансирование из-за рубежа.

«Доказаны факт сбора подписей для изменения российского законодательства, а также факт наличия иностранного финансирования», — заявил представитель прокуратуры.

Поводом для претензий к МПРА стало членство организации в международном профсоюзе IndustriALL, который якобы финансировал обучение активистов российской организации «эффективным методам борьбы с администрацией предприятий».

В свою очередь, защитник профсоюза Ульяна Солнцева заявила, что организация не получала иностранного финансирования. «Весь доход МПРА с 2012 года, в том числе членские взносы 32 миллиона рублей. Целевое пожертвование IndustriALL составило 175 тысяч рублей в 2015 году и 188 тысяч рублей в 2016 году. Иного финансирования профсоюз не получал», — пояснила юрист.

Также защитник добавила, что профсоюз не занимается никакой политической деятельностью, при этом активисты организации действительно выступали за внесение изменений в положения Трудового кодекса России, поскольку «у нашего профсоюза, как у любого другого профсоюза, есть полномочия и легальные механизмы подачи законодательных инициатив», – сказала юрист МПРА.

МПРА был основан в 2006 году, организация начиналась с первичной профсоюзной ячейки на заводе «Форд» во Всеволожске. Всероссийскую известность и международное признание профсоюз получил в 2007 году после победной забастовки на «Форде». МПРА также удалось добиться заключения выгодных для работников коллективных договоров на заводах «Фольксваген» и «Бентелер аутомотив».