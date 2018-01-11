В Турции задержали предполагаемого организатора убийства российского посла Карлова

Силы безопасности Турции задержали мужчину, который мог сыграть ключевую роль в подготовке убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает газета Daily Sabah.

В публикации не раскрывается имя задержанного, указаны только инициалы — В.К.А.

По данным издания, подозреваемый был задержан повторно. Ранее его задержали по подозрению в причастности к террористической группировке FETÖ («Террористическая организация фетхуллахистов»).

Ранее по делу об убийстве российского посла в Турции был арестован Тимур Озкан —организатор выставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» —, на которой был убит Карлов. Следствие, по данным СМИ, сочло Озкана соучастником преступления.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре.