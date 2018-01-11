Российское посольство в США возмутилось давлением на партнера Sputnik

Российское посольство в США выразило возмущение тем, что власти США создают препятствия для нормальной работы компании «RIA Global», которая производит контент для новостного агентства Sputnik. Этой компании необходимо зарегистрироваться иностранным агентом для продолжения работы.

«Мы считаем это действия неприемлемыми. Расцениваем это как еще один удар по российско-американским отношениям. Твердо убеждены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету», — говорится на сайте диппредставительства.

Дипломаты отметили, что «Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников». В посольстве добавили, что «дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству».

«Где же реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов? Услышим ли мы решительные протесты ОБСЕ? Доколе терпеть молчание в отношении факта переезда в США экстремистского сайта „Миротворец“, содержащего личные данные тысяч работников прессы, по долгу службы посещавших зону конфликта в Донбассе», — спросили дипломаты.

10 января РИА Новости сообщило, что в агентство поступило уведомление от Минюста США, датированное 5 января, о том, что «RIA Global» обязано зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В документе утверждается, что компания занимается «политической деятельностью в Соединенных Штатах в интересах Международного информационного агентства „Россия сегодня“».

Ранее Минюст США потребовал от компании, обслуживающей телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. После этого главный редактор канала Маргарита Симоньян сообщила, что RT выполнил требование. В конце ноября американский конгресс лишил журналистов RT аккредитации.

В качестве ответной меры в России был принят закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. В реестр включили девять американских медиа.