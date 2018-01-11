WADA ответило на обвинения хакеров в связях с ФБР

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало обвинения группы хакеров Fancy Bears (которых в США называют «российскими хакерами»), заявивших, что ряд сотрудников комиссии по расследованию массового использования допинга в России якобы имеют связи со спецслужбами Великобритании и США, заявил РБК менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран.

«Как вы знаете, Fancy Bears — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело», — сказал представитель WADA.

В свою очередь в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) отказались прокомментировать изданию достоверность сведений, опубликованных хакерами. «Мы не комментируем утечку документов», — пояснили в МОК.

Ранее группа хакеров Fancy Bears заявила, что истинной целью допингового расследования в отношении России якобы было стремление получить «доступ к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира».

Такие выводы хакеры сделали, проанализировав переписку руководителей МОК друг с другом, а также с представителями Олимпийского комитета США (USOC) и WADA.

Кроме того, в распоряжении Fancy Bears оказалась переписка чиновников МОК с руководителем независимой комиссии WADA Ричардом Маклареном, которая занималась расследованием манипуляций с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Хакеры утверждают, что нашли в ней доказательства того, что некоторые члены комиссии связаны с ФБР.

Напомним, расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

После публикации доклада WADA заподозрила сотни российских спортсменов в употреблении допинга, некоторые из них были пожизненно дисквалифицированы и лишены результатов Олимпийских игр-2014 в Сочи.

Кроме того, МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). При этом «чистым» российским спортсменам разрешили выступить под нейтральным флагом.

Напомним, спецслужбы США считают, что хакерская группировка APT 28, также известная как Fancy Bear якобы связана с Минобороны России. В США хакеров Fancy Bear подозревают в причастности к попыткам повлиять на президентские выборы, прошедшие в стране в 2016 году. Российские власти отрицают эти обвинения.