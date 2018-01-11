Умерла обозреватель «Новой газеты» Эльвира Горюхина
«Новая газета»редакция
11 января в Москве умерла учительница, журналистка «Новой газеты» Эльвира Николаевна Горюхина. Ей было 85 лет.
Это потеря, осознать которую невозможно.
Горюхина окончила Новосибирский педагогический университет, позже стала там профессором. В 90-е ездила с уроками литературы по кавказским республикам, охваченным военными конфликтами, писала очерки из «горячих точек».
Эльвира Николаевна — обладательница многих журналистcких премий, в том числе премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» и премии «Золотое перо России».
Очерки Эльвиры Горюхиной о войне, русском крестьянстве, деревне, школах — это целая эпоха в истории «Новой газеты». Ее тексты можно прочитать здесь.
«Новая газета» скорбит вместе со всеми, кто знал и любил Эльвиру Николаевну.
P.S.
В ближайшее время мы опубликуем свежие письма Эльвиры Горюхиной, ждите на сайте. Информация о дате, месте и времени похорон появится позднее.