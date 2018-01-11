Возмутивший сенаторов учебник истории отправили на экспертизу из-за формулировок о Крыме

Минобрнауки России отправило на дополнительную экспертизу в Российскую академию наук (РАН) учебник по новейшей истории России для десятого класса, возмутивший сенаторов Совета Федерации формулировками о присоединении Крыма к России. Это следует из протокола заседания научно-методического совета по учебникам Минобранауки, который принял соответствующее решение.

Заседание совета состоялось еще 27 декабря. Согласно протоколу заседания, 19 членов совета проголосовали «за», двое воздержались. В протоколе отмечается, что на заседании председательствовала министр образования и науки Ольга Васильева.

Речь идет об учебнике «История России: начало XX - начало XXI века» авторства Волобуева О.В., Карпачева С.П. и Романова П.Н. Книга была выпущена под издательством «ДРОФА».

Напомним, в октябре 2017 года сенатор от Крыма Сергей Цеков во время пленарного заседания обратил внимание, что украинский Майдан в одном из учебников истории назван революцией. «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров», — процитировал тогда Цеков отрывок учебника.

«Как кровавый путч в Киеве можно называть революцией, как предлагается в этом учебнике? У меня как участника воссоединения Крыма с Россией такая оценка вызывает недоумение, если не сказать возмущение», — заявил Цеков.

После этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы изучат все разделы школьных учебников, посвященные присоединению Крыма к России, на пример их «юридической, правовой, политической и гражданской» корректности, поскольку нынешние формулировки, по мнению Матвиенко, в ряде учебников являются «провокационными».

Ранее в 2016-ом году на Украине также вышли новые учебники по истории. Одной из главных тем для изучения стал госпереворот 2013-2014 годов, который в украинской версии именуются «Революцией достоинства».