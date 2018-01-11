Минфин закупит рекордный объем иностранной валюты

Минфин с 15 января по 6 февраля потратит на покупку иностранной валюты 257 млрд руб., говорится в сообщении ведомства.

Ежедневно Банк России будет совершать сделки на торгах Московской биржи на сумму в размере 15,1 млрд руб. Всего на покупку валюты в январе планируется направить 257,1 млрд руб. Деньги будут зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ.

Эта сумма — в 257,1 млрд руб. — ожидаемый дополнительный нефтегазовый доход бюджета в январе. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов в декабре 2017 года не будет учитываться в январе из-за обновленного бюджетного правила.

До этого рекордным по объему средств, направленных на покупку иностранной валюты, считался декабрь прошлого года — с 7 по 28 декабря было потрачено 203,9 млрд руб. Тогда это также было обусловлено ростом дополнительных нефтегазовых доходов на фоне дорожающей нефти.

В Минфине и ЦБ заявили, пишет РИА Новости, что влияние таких операций на российскую валюту должно быть нейтральным.

Сейчас можно наблюдать тенденцию к небольшому снижению курса рубля, и эта мера Минфина сейчас выгодна, прежде всего, производству, а не населению, считает главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов.

«Интенсивность действий Минфина по покупке валюты по сравнению с прошлым годом возрастет. Долларов будет меньше в экономике, а рублей больше. Есть тенденция к тому, что в ближайшие месяцы курс рубля может немного упасть. Это связано и с тем, что инвесторы могут снизить свою активность по покупке российских госбумаг — до формирования нового правительства», — пояснил он в беседе с «Новой».

Миронов добавил, что производителям выгоден слабый курс рубля сейчас, чтобы создать какое-то производство, издержки которого в валютном выражении будут меньше. «Но для того, чтобы это сработало, нужно, чтобы была инвестиционная активность, а она стагнирует», — отметил эксперт.

«Покупка валюты это, в какой-то степени, консервативная, защитная политика, нацеленная на стабильность, а не на стимуляцию роста. Она в какой-то степени оправдана в ситуации неопределенности», — отметил Миронов.

По его словам, Минфин пошел на этот шаг «не потому что хочет, а потому что обязан — принято правило, утвержденное законом». Напомним, с 1 января ведомство объявило о новой формуле закупки валюты, согласно которой объемы операций зависят от долларовой цены на нефть и сложившегося курса рубля (а не прогнозируемого, как раньше).

Минфин приобретает валюту на дополнительные доходы для уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов с февраля 2017 года. Как сообщали «Ведомости», всего по итогам прошлого года Минфин пополнил резервы на 841,8 млрд руб.