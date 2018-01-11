«Левада-центр»: доля осуждающих однополые связи россиян впервые за 20 лет превысила 80%

83% опрошенных «Левада-центром» россиян осудили сексуальные связи между людьми одного пола, и только 8% опрошенных заявили, что в таких отношениях «нет ничего предосудительного». Это следует из результатов опроса на тему табу в сфере секса и репродукции.

Как отмечают в аналитическом центре — доля осуждающих сексуальные связи между людьми одного пола россиян впервые превысила 80%. К примеру, 20 лет назад — в 1998 году такого мнения придерживались 68% россиян.

Также, согласно опросу «Левада-центра», россияне стали более нетерпимыми к абортам. Так, 35% опрошенных назвали аборт «предосудительным» даже в тех случаях, когда семья по бедности не может позволить себе детей. (в 1998 году такой позиции придерживались 12% россиян).

Также увеличилась доля россиян, безоговорочно осуждающих супружескую измену — 68% против 50% опрошенных в 1998 году. А доля тех, кто не считает измену чем-то особенным, в свою очередь, упала с 22 до 9%.

Опрос о проблеме гомофобии в России, проведенный «Левада-центром» в 2015-ом году, показал, что российское сообщество не готово принять гомосексуалов как полноправных членов социальной жизни. Однако исследователи отметили, что проблема стала менее заметна в публичном пространстве, чем два года назад, из-за развивающегося украинского кризиса 2013-2014 годов.

Последние зарубежные исследования иллюстрируют обратные тенденции в отношении к гомосексуалам. По данным телерадиокомпании BBC, с 1983 года по 2016 процент британцев, которые одобряют геев, увеличился с 17 до 64%. В Америке, согласно опросу исследовательского центра Pew Research Center, в 2017-ом году 62% населения поддерживает однополые браки, 32% выступают против них.