Навальный в седьмой раз попытается зарегистрировать «Партию прогресса»

Оппозиционный политик Алексей Навальный вновь попытается зарегистрировать «Партию прогресса», которой Минюст России отказывал в регистрации уже шесть раз. Об этом политик сообщил в своем блоге.

Навальный объяснил, что официально зарегистрированная партия необходима для полноценного участия в региональных выборах.

«Движение это, понятное дело, гораздо шире партийных рамок. Мы отдаем себе отчет, что партийный формат политической борьбы далеко не всем кажется комфортным и эффективным. Тем не менее огромному количеству людей партия нужна. Нужен механизм участия в выборах. В региональных в первую очередь. Скажем так: это будет партийное крыло нашего большого народного движения», — написал политик.

Навальный уверен, что «партия уже сейчас легко бы прошла в любое региональное законодательное собрание», «именно поэтому ее так долго не регистрируют».

По его словам, сейчас партия собирает оргкомитет и в ближайшее время уведомит Минюст о начале регистрации. Затем в регионах проведут собрания и выдвинут представителей на съезд, который пройдет 3 марта. К июню сторонники Навального планируют зарегистрировать региональные отделения.

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Навальный и его сторонники сначала пытались зарегистрировать партию «Народный альянс», а потом «Партию Прогресса» (с 2012 года), однако получали отказы. В 2014 году «Партия Прогресса» зарегистрировала 43 региональных отделения, но уже в 2015 году Минюст партию ликвидировал. Оппозиционеры сочли это решение незаконным и направили дело на рассмотрение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, 25 декабря ЦИК не зарегистрировал Алексея Навального кандидатом в президенты из-за наличия у него судимости. Верховный суд оставил это решение в силе. Оппозиционер призвал сторонников бойкотировать предстоящие президентские выборы и анонсировал очередную общероссийскую акцию протеста.