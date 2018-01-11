Калужский губернатор предложил запретить футбольное фанатское движение в России

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов считает, что нынешнее футбольное фанатское движение в России нужно запретить. Об этом глава региона заявил РИА Новости.

«Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, – недостойное явление. В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно», — сказал Артамонов.

По словам губернатора, российское футбольное фанатское движение составляют «в основном, асоциальные люди». «С ними нужно отдельно работать», — добавил Артамонов.

При этом он отметил, что в Калужской области тоже любят футбол, но так как местный клуб «Калуга» играет во второй лиге, матчи проходят спокойно.

Артамонов признался, что даже советовал команде «Калуга» «ни в коем случае» не занимать первого места во второй лиге (в таком случае команда переходит в первую лигу), поскольку «там уже совсем другие болельщики».

В сентябре 2016 года Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ) было исключено из Российского футбольного союза из-за скандала на чемпионате Европы по футболу во Франции. Напомним, на одном из матчей турнира в Марселе произошли беспорядки с участием российских и английских болельщиков.