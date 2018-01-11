МЧС Татарстана запретило окунаться в купели до освящения воды РПЦ

Управление МЧС по республике Татарстан подготовило сообщение о мерах безопасности при купании в праздник Крещения Господня. В министерстве, в том числе, предостерегают от купания в купели до освящения ее представителем Русской Православной Церкви (РПЦ). Полный список рекомендаций МЧС опубликован на сайте ведомства.

Фото: купание в праздник Крещения Господня / пресс-служба управления МЧС по республике Татарстан

«По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Освященная Крещенская вода – величайшая святыня», — отмечается в сообщении МЧС.

Также представители министерства предостерегают от купания в купели «без представителей служб спасения и медицинских работников или в состоянии алкогольного опьянения».

Помимо этого в МЧС не рекомендуют «нырять в воду непосредственно со льда», «подавать крики ложной тревоги», «приводить с собой собак и других животных», а также купаться группой более трех человек и «подъезжать к купели на автотранспорте».

В МЧС напоминают, что праздник Крещения Господня или Богоявления отмечают в ночь с 18 на 19 января. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня в православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды.