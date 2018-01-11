Госдума займется регулированием дронов по просьбе спецслужб

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по просьбе Федеральной службы охраны (ФСО) займется правовым регулированием беспилотников, сообщил председатель комитета Василий Пискарев, представляя план законодательной работы на весеннюю сессию.

«Предлагается проработать ситуацию, связанную с эксплуатацией беспилотников. К нам обратились коллеги из ФСО с просьбой разобраться, что у нас происходит на уровне правового регулирования приобретения, оборота, эксплуатации беспилотников. Они сейчас используются во многих случаях, в том числе, и в неправых целях», — приводит его слова Интерфакс.

Проработка этого вопроса поручена бывшему директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Дмитрию Ковалеву.

Накануне Минобороны отчиталось об успешной отбитой атаке дронов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии и предупредило об угрозе таких атак «в любой стране». Позже военное ведомство уточнило, что дроны были запущены из зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями умеренной оппозиции.

В России с июля 2017 года обязательна регистрация дронов. Согласно закону, частное лицо может запустить дрон только при наличии соответствующего разрешения профильных структур. На учет беспилотники весом от 250 г до 30 кг ставит подведомственное Минтрансу «ЗащитаИнфоТранс».