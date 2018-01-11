Избитому координатору «Эковахты» Рудомахе поступили угрозы с предложением «уехать из страны»

Координатору «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрею Рудомахе, который ранее был жестоко избит, поступили угрозы с предложением «уехать», сообщается на сайте организации.

Письмо поступило на адрес личной электронной почты Андрея Рудомахи с электронного адреса smertrudomaxe@gmail.com («Смерть Рудомахе»).

К письму было прикреплено взятое из фейсбука фото эколога со следами травм, сделанное сразу после нападения на него.

На фото размещен текст: «На Кубани не место людям, скрытно исповедующим сатанисткие вероучения, использующим иностранные деньги для разрушения России, перекрываясь защитой экологии. Вам безопаснее уехать...» (орфография сохранена).

Изображение, отправленное неизвестным на личную почту Андрея Рудомахи

Похожее письмо с того же электронного адреса пришло на личный адрес заместителя координатора «Экологической Вахты по Северному Кавказу» Дмитрия Шевченко. Автор письма предложил экологу «уехать из страны».

Адвокат Рудомахи Алексей Аванесян считает, что эти письма необходимо «оценивать как реальную угрозу жизни и здоровью Рудомахи и Шевченко».

Напавшие на Рудомаху преступники до сих пор находятся на свободе, их личности не установлены, и они знают, в каком медучреждении находится эколог, обращает внимание адвокат.

Аванесян рассказал «Новой газете», что уже обратился к следователю, который занимается расследованием нападения на экологов, и попросил его обеспечить Рудомахе государственную защиту «в виде личной охраны и выдать ему специальные средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности».

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