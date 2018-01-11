Генштаб России заподозрил украинское происхождение взрывчатки в дронах, атаковавших базы в Сирии

Минобороны опубликовало новые фотографии дронов, атаковавших российскую авиабазу в Сирии. Фото: РИА Новости

Взрывчатку из бомб дронов, которые атаковали российские базы в Сирии (Хмеймим и Тартус) нельзя произвести в кустарных условиях, такая взрывчатка, в частности, изготавливается на Украине, заявил начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба Александр Новиков.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Минобороны сообщило, что дроны были запущены из зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии, контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции.

Ведомство направило письма в Генштаб и разведку Турции, в которых напомнило, что те взяли на себя обязательства по обеспечению режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации с целью пресечения подобных атак беспилотников.

Замглавы оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич позже заявил, что в атаке беспилотников на российские военные объекты в Сирии, по его мнению, прослеживается работа спецслужб США. На это представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй ответил, что эти беспилотники легко приобрести на открытом рынке.

8 января Минобороны сообщило, что в ночь на 6 января была совершена атака дронов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.