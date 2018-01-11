Главу «Мемориала» в Чечне арестовали на два месяца

Главу правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Оюба Титиева арестовали на два месяца. Ранее в четверг ему предъявили обвинение в хранении наркотиков.

Оюба Титиева задержали в Чечне утром 9 января. На протяжении нескольких часов в чеченском МВД отрицали, что он находится у них.

Вечером правоохранители якобы нашли в его машине пакет с марихуаной, а против правозащитника возбудили уголовное дело о хранении наркотиков.

В «Мемориале» считают дело сфабрикованным. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что «нет никаких сомнений в том, что арест Титиева — это очередная попытка наконец-то заставить уйти из Чечни правозащитный центр „Мемориал“». Правозащитник свою вину не признает.

Позже «Новая газета» публиковала заявление «Мемориала», из которого стало известно, что родственников Титиева выгнали на улицу, отобрав ключи от дома. Правозащитники считают, что его родных будут пытаться использовать в качестве «заложников». Самого Титиева, сообщали они, оперативные сотрудники Курчалоевского отдела полиции пытались склонить к самооговору.