СМИ узнали об обысках у бизнесмена из списка Forbes после перестрелки в «Москва-Сити»

Сотрудники Следственного комитета провели обыски в коттеджах и квартирах, принадлежащих бизнесмену Гавриилу Юшваеву, который входит в список Forbes. Об этом РБК рассказал источник в СКР, отметив, что следственные действия были связаны с перестрелкой на территории комплекса «Москва-Сити».

Собеседник уточнил, что обыски прошли в конце ноября 2017 года в двух коттеджах Юшваева в Одинцовском районе Подмосковья в поселке Горки-2 и деревне Жуковка, а также в квартире, расположенной в Неманском проезде Москвы. При этом собеседник издания в СК отметил, что сам Юшваев не является фигурантом уголовных дел, связанных с конфликтом в «Москва-Сити».

«Основанием для обыска стала информация следствия о том, что в квартире Юшваева могут находиться документы, имеющие значение для уголовного дела», — отметил источник в СК.

Знакомый Юшваева подтвердил, что у бизнесмена проходили обыски, которые были связаны с конфликтом в «Москва-Сити».

Напомним, вечером 17 ноября у входа в ресторан Crystal Ballroom в башне «Око» на территории комплекса «Москва-Сити» произошла стрельба. По данным следствия, стычка случилась между сотрудниками охраны двух посетителей во время празднования юбилея предпринимателя Дмитрия Павлова. В результате перестрелки пострадали шесть человек, в том числе, сотрудник Росгвардии, позднее он умер в больнице.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

По этому делу были арестованы двое — Ильдар Хамидов и Магомед Исмаилов. По данным следствия, именно Хамидов стрелял из пистолета. Его также опознал один из сотрудников Росгвардии, который находится в больнице.

Бизнесмен Гавриил Юшваев занимает 82-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $1,2 миллиардов.