Ассанж получил гражданство Эквадора

Эквадор предоставил гражданство основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по его просьбе. Об этом сообщила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, передает BBC.

В свою очередь Великобритания отказала властям Эквадора на просьбу о предоставлении дипломатического статуса.

«Великобритания не одобрила этот запрос и не проводит переговоры с Эквадором по этому вопросу», — сказали в правительстве.

Ранее Ассанж опубликовал в твиттере свою фотографию в майке национальной футбольной команды Эквадора. Получение гражданства он комментировать не стал.

Напомним, что Ассанж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Несмотря на то, что в прокуратуре Швеции решили отказаться от расследования дела, в рамках которого Ассанж обвинялся в изнасиловании, британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.

В случае ареста ему грозит экстрадиция в США. В Вашингтоне считают, что Ассанж должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.