Ассанж получил гражданство Эквадора
Эквадор предоставил гражданство основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по его просьбе. Об этом сообщила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, передает BBC.
В свою очередь Великобритания отказала властям Эквадора на просьбу о предоставлении дипломатического статуса.
«Великобритания не одобрила этот запрос и не проводит переговоры с Эквадором по этому вопросу», — сказали в правительстве.
January 10, 2018
Ранее Ассанж опубликовал в твиттере свою фотографию в майке национальной футбольной команды Эквадора. Получение гражданства он комментировать не стал.
Напомним, что Ассанж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Несмотря на то, что в прокуратуре Швеции решили отказаться от расследования дела, в рамках которого Ассанж обвинялся в изнасиловании, британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.
В случае ареста ему грозит экстрадиция в США. В Вашингтоне считают, что Ассанж должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.