ЕСПЧ обязал выплатить 4 тысячи евро отбывшему три года в СИЗО жителю Татарстана

Европейский суд по правам человека взыскал с правительства России 4 тысячи евро в пользу жителя Татарстана Александра Стрюкова за нарушение статьи 5 Конвенции (Право на свободу и личную неприкосновенность). Об этом «Новой газете» сообщила правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на адвоката Ирину Хрунову, представляющая интересы пострадавшего в ЕСПЧ.

Она уточнила, что ее подзащитного задержали в 2007 году по подозрению в уклонении от уплаты налогов, затем его также обвинили по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

На протяжении трех лет судейский корпус Татарстана 18 раз продлевал Стрюкову содержание в СИЗО.

«Решения практически не отличались друг от друга, в них не были указаны никакие конкретные обстоятельства дела, а лишь общие фразы», — уточнила адвокат.

По ее словам, в постановлениях судов также делалась ссылка на «сложность уголовного дела», хотя такого основания для продления ареста в российском законодательстве нет.

В 2010 году Верховный суд Татарстана изменил ему меру пресечения на залог в 500 тысяч рублей. Позднее уголовное дело в отношении Стрюкова полностью прекратили.