Путин обвинил США в желании «продвинуть» Навального в руководство России

Президент России Владимир Путин заявил, что власти США хотят «продвинуть в политическую сферу России» Алексея Навального. Такое мнение президент высказал на встрече с главными редакторами российских СМИ, передает «Дождь».

«Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, которого не допустили, почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого они бы хотели видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку и опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали», — сказал он.

По мнению Путина, недопуск кандидатов на выборы – «естественная практика».

«Самое главное в том, чтобы мы внутри страны понимали и четко следовали букве закона. Понимали, что нарушение закона, от кого бы оно ни исходило, недопустимо. Вот и все. И в ходе избирательной кампании в том числе», — добавил президент.

Напомним, 25 декабря ЦИК не зарегистрировал Алексея Навального кандидатом в президенты из-за наличия у него судимости. Верховный суд оставил это решение в силе. Оппозиционер призвал сторонников бойкотировать предстоящие президентские выборы и анонсировал очередную общероссийскую акцию протеста.

После этого в Госдепартаменте США заявили, что российские власти не смогли создать условия «для осуществления прав человека и реализации основных свобод».