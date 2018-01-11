Brent превысила 70 долларов за баррель впервые с декабря 2014 года

Цена нефти марки Brent в ходе торгов превысила долларов 70 за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 70 долларов за баррель 4 декабря 2014 года, передает Reuters.

Как уточняет агенство, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:26 по московскому времени выросла на 83 цента (1,2%) — до долларов 70,03 за баррель.

На спот-рынке стоимости нефти Brent преодолела барьер в 70 долларов еще накануне, а 11 января достигла отметки 71,3 долларов за баррель.

Российская валюта укрепляется на фоне растущих цен на нефть. Так, курс доллара снизился на 38 копеек до 56,65 рублей, а курс евро - на четыре копейки до 68,2 рублей.

4 января цена нефти Brent достигла 68 долларов, что является максимальным показателем за последние 2,5 года.