МОК согласился убрать логотип Bosco со своей формы во время Олимпиады-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился убрать логотип Bosco с формы, разработанной российской компанией для организации, во время Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил ТАСС глава Bosco Михаил Куснирович.

«Мы получили письмо от МОК, где они согласились с нашим предложением снять бренд Bosco с формы, в которую мы экипируем МОК. Они сообщили, что понимают и принимают нашу позицию. Мы считаем, что они нормально и конструктивно отреагировали. Судя по тону письма Томаса Баха (глава МОК), эта история не повлияет на наши долгосрочные отношения с МОК», — заявил Куснирович.

В декабре Куснирович попросил МОК не использовать бренд компании на форме в ходе Олимпиады-2018. Это решение было связано с тем, что МОК не допустил сборную России до выступления под национальным флагом на Игры в Пхёнчхане.

Незадолго до этого МОК решил, что российские спортсмены будут допущены до Зимней Олимпиады 2018 года в индивидуальном порядке и смогут выступать лишь под нейтральным флагом.