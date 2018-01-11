Болгария официально заступила на пост председателя Евросоюза

В Софии 11 января официально стартовало председательство Болгарии в Евросоюзе. Впервые со времени вступление в ЕС в 2007 году балканское государство в течение предстоящих полугода будет координировать деятельность основных органов и институтов европейского сообщества.

По сложившейся в ЕС традиции каждая страна, принимающая на себя председательские полномочия, сама определяет главные политические приоритеты, на которые намерена сделать акцент. Болгария выбрала наряду с совершенствованием системы европейской безопасности активизацию процесса по интеграции Западных Балкан в ЕС. Кроме того, София надеется внести свой посильный вклад в нормализацию отношений между Брюсселем и Анкарой.

На торжественную церемонию в болгарскую столицу прибыли ведущие европейские политики: глава Евросовета Дональд Туск, председатель Европарламента Антонио Таяни, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и все еврокомиссары.

На следующий день после открытия запланированы совместные заседания Еврокомиссии и болгарских министров, на которых предполагается обсудить актуальные проблемы: Brexit и изменения в формировании бюджета ЕС, миграционную политику, меры по укреплению интеграции.

В целом программа болгарского председательства в ЕС предусматривает, что в ближайшие шесть месяцев в стране будут проведены более 400 различных мероприятий общеевропейского масштаба, из них 25 встреч и саммитов на уровне министров и глав государств.

Болгарские власти ответственно подошли к своей почетной обязанности. Весь прошлый год велась активная подготовительная работа. Даже было создано специальное министерство по председательству в ЕС.

Несмотря на это представители болгарских оппозиционных политических и общественных организаций в преддверии председательства не отказались от острой критики в адрес правящей коалиции. Основные темы — недостатки социальной политики по поддержке малоимущих, отсутствие реальной борьбы с коррупцией и нежелание провести действенную реформу органов правосудия и юстиции.

День официального старта председательства Болгарии в ЕС оппозиция использовала, чтобы обратить внимание европейских политиков на насущные проблемы страны. В столице состоялось несколько акций общественного протеста. «Софийский социальный форум» провел митинг в защиту пенсионеров. Экологи выступили против застройки природного парка. Правозащитники требовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин, а представители профсоюза полиции — повышения заработной платы.