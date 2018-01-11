Глава Минобрнауки поручила проверить на плагиат диссертации замминистра и глав департаментов ведомства

Глава Минобрнауки Ольга Васильева дала поручение проверить на плагиат диссертации всех своих заместителей и глав департаментов ведомства, сообщил Интерфаксу источник в министерстве. Об этом также сообщает РБК со ссылкой на два источника в ведомстве.

По данным РБК, Васильева поручила заняться этим вопросом директору департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки Сергею Пахомову. При этом официально поручение не оформлено.

По словам собеседника издания, оно должно быть выполнено в течение двух месяцев. Поручение было дано в связи с вопросами к диссертации замглавы Минобрнауки, академика РАН Григория Трубникова.

Собеседник в ведомстве отметил, что, если в работе руководителей министерства обнаружат плагиат, они будут уволены. Всего чиновников такого уровня в Минобрнауки 24, у 13 из них есть ученые степени.

В министерстве отказались прокомментировать эту информацию.

Ранее житель Якутии Виктор Пинигин, называющий себя активистом «Диссернета», направил в Минобрнауки и академикам из «Клуба 1 июля» письмо, в котором обвинил Трубникова в плагиате в его докторской диссертации из-за схожих мест с кандидатскими двух его диссертантов, защитившихся на месяц раньше.

Cообщество «Диссернет» опубликовало заявление относительно письма Пинигина. В нем говорится, что такого активиста у них нет.

Сам Пинигин пояснил, что он сотрудничал с одним активистом «Диссернета» в Якутии. Он не стал называть его имя.