Минфин США анонсировал новый санкционный список россиян

Глава американского Минфина Стивен Мнучин рассказал, что Вашингтон в рамках закона о санкциях скоро обнародуют список приближенных к президенту Владимиру Путину бизнесменов.

«Это то, над чем мы работаем. Как мы уже говорили, он должен появиться в скором будущем. Это то, чему мы уделяем большое внимание», — ответил Мнучин на вопрос, когда будет составлен перечень российских «олигархов».

Речь идет о законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который в США приняли летом 2017 года. Документ обязывает исполнительную власть в США к концу января 2018 года представить список приближенных к Путину людей, против которых могут быть введены санкции.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщил, что всего в список войдут 300 человек. Среди них — 50 чиновников и бизнесменов, а также члены их семей.

В конце декабря бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид также рассказывал о «Кремлевском докладе», который Белый дом должен представить Конгрессу. В доклад войдет перечень высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к российской власти. По его словам, «попадание в этот список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены санкции».