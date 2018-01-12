Киев назвал информационной атакой сообщения о причастности к нападению на российские базы в Сирии

Киев отрицает сообщения о том, что взрывчатку для беспилотников, которые атаковали российскую базу в Сирии, произвели на Украине, передает УНИАН.

«Это очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и конечно, эта информационная атака делается, прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ», — сказала пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир.

Накануне начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба Александр Новиков заявил, что взрывчатку из бомб дронов, которые атаковали российские базы в Сирии, нельзя произвести в кустарных условиях.

По предварительным данным, в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Это вещество, в частности, производится на Украине.

Сами дроны, по информации Минобороны, были запущены из зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии, контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции.

Напомним, 8 января российское военное ведомство рассказало об атаке на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Сам инцидент произошел в ночь на 6 января. При атаке были использованы беспилотные летательные аппараты.