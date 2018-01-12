В России впервые купили электростанцию для майнинга криптовалют

Бизнесмен Алексей Колесник купил у «Т Плюс», принадлежащей Виктору Вексельбергу, две небольшие ТЭС, расположенные в Удмуртии и Пермском крае, передает «Коммерсант».

«В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната»,— сказал Колесник.

При этом он отметил, что не собирается заниматься майнингом криптовалют «вплотную», пока в России не примут соответствующие законы.

В декабре глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что ведомство подготовило законопроект, регулирующий криптовалюты. По словам Силуанова, простым гражданам не стоит работать с существующими спекулятивными криптовалютами. Этим должны заниматься профессиональные участники рынка.

Ранее в Госдуму внесли первый законопроект о регулировании криптовалют в России, авторы документа предложили рассматривать криптовалюту как виртуальное имущество. Документ также предлагает создание крипторубля.