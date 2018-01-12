В США предупредили о возможной атаке российских хакеров на ОИ в Южной Корее

Работающая в сфере кибербезопасности американская компания ThreatConnect Inc аявила, что российские хакеры могут планировать атаки на Олимпийские игры в Пхенчхане в ответ на решение отстранить сборную России от Игр, передает Reuters.

По информации специалистов, за последний месяц неизвестные люди зарегистрировали домены, копирующие адреса Всемирного антидопингового агентства, Антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии. Это, отмечает агентство, позволяет устраивать различные атаки и получать доступ к адресу электронной почты.

«Эти шаги имеют сходство с методами, которые российская группа хакеров под названием Fancy Bear использовала в прошлом», — отметили в компании.

Пока доказательств противозаконных действий с новыми доменами нет, но в ThreatConnect Inc отметили, что домены могут использовать для новых атак.

Накануне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на обвинения группы хакеров Fancy Bears в связи со спецслужбами Великобритании и США. «Как вы знаете, Fancy Bears — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело», — сказал представитель WADA.

Fancy Bears ранее опубликовали переписку руководителей МОК друг с другом, а также с представителями Олимпийского комитета США (USOC) и WADA. Хакеры заявили, что истинной целью допингового расследования в отношении России якобы было стремление получить «доступ к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира».

В декабре МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Российским спортсменам, чьи имена не были связаны с допинговым скандалом, разрешили выступить под нейтральным флагом.