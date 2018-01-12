Двоих осужденных за убийство Немцова этапировали в колонию

Двоих осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова Заура Дадаева и Хамзата Бахаева этапировали в колонии строгого режима Иркутска и Кирово-Чепецка, сообщила Интерфаксу один из адвокатов обвиняемых Роза Магомедова.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

«Я говорила с Дадаевым. Он находится на карантине в ИК-3 Иркутска, Бахаев - в ИК-11 Кирово-Чепецка», — уточнила Магомедова.

Адвокат добавила, что защита пока не располагает информацией о месте отбывания наказания еще двоих фигурантов дела — братьев Анзора и Шадида Губашевых.

В свою очередь, пятый осужденный Темирлан Эскерханов находится в Москве, поскольку против него начался второй судебный процесс об оскорблении им следователя.

О том, что бывшего бойца батальона «Север» Заура Дадаева, осужденного за убийство Немцова, этапировали из московского СИЗО в колонию стало известно 12 декабря, однако тогда адвокаты не располагали информацией о том, в какую именно колонию везли Дадаева.

Согласно законодательству, администрация колонии, в которую этапируют осужденного, должна сообщать родственникам о местонахождении заключенного не позднее, чем через 10 дней после его прибытия.

Напомним, в июле суд приговорил Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима, его признали виновным в непосредственном убийстве политика Бориса Немцова.

Остальных фигурантов дела об убийстве политика Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева суд приговорил к срокам от 11 до 19 лет колонии. Никто из обвиняемых не признал свою вину в суде.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину.