Суд отказался выпустить лидера «Шалтай-Болтая» по УДО

Лефортовский суд Москвы отказался условно-досрочно освободить из колонии лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, сообщает РИА Новости из зала суда.

Аникеев подал прошение об условно-досрочном освобождении в конце декабря 2017 года.

Напомним, в июле прошлого года Аникеева приговорили к двум годам колонии общего режима с учетом срока ареста — он находился под стражей с конца 2016 года.

Фигурантов дела хакерской группы «Шалтай-Болтай» задержали в прошлом году. По версии следствия, группировка поручала хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов. Полученную информацию, по версии следствия, злоумышленники продавали на используемых ими интернет-ресурсах.

В частности, хакеры взломали почту Елены Морозовой из группы «Сумма», пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, телеведущего Дмитрия Киселева, а также помощника президента Андрея Белоусова.

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