Суд наказал лидера протестующих дальнобойщиков Бажутина штрафом

Смольнинский районный суд Петербурга оштрафовал председателя Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрея Бажутина на 20 тысяч рублей за организацию автопробега в апреле прошлого года.

Заседание продолжалось около семи часов. Сам Бажутин на заседании не присутствовал.

Общественный защитник Бажутина Динар Идрисов заявил 15 ходатайств, главные – о вызове в суд свидетелей со стороны полиции и отводе судьи, однако только 3 из них были удовлетворены. Это ходатайство о приобщении к делу справки о членстве Бажутина в ОПР, устава организации и документов, подтверждающих родительский статус Бажутина, у которого 5 детей, а также ходатайство о допросе присутствующих свидетелей. Отказала судья Мезенцева и в проведении фото- и видеосъемки, в том числе и журналистам.

Как заявил в суде Идрисов, административное дело вообще должно быть прекращено за отсутствием состава преступления, поскольку Андрей Бажутин в организации автопробега участия не принимал, а только присоединился к дальнобойщикам во время мероприятия.

В течение нескольких часов, доказывая это, в суде выступали свидетели – дальнобойщики, члены ОПР. По их словам, автопробег, ставший причиной возбуждения дела в отношении лидера Объединения перевозчиков России, проходил без политической символики и лозунгов.

– Шествия с участием автомобильных средств Бажутин не организовывал. «Шествие с транспортными средствами» (формулировка из протокола) невозможно провести даже технически, если понимать его как совместное передвижение автомобилей и людей, – настаивали свидетели.

Все претензии правоохранительных органов к Бажутину члены ОПР объясняли его политической активностью: планами по выдвижению в президенты и организацией нескольких стачек дальнобойщиков против системы «Платон».

Несмотря на все это, судья Смольнинского районного суда Екатерина Мезенцева признала Бажутина виновным в организации «шествия с участием транспортных средств» (ст.20 ч.2 КоАП РФ) и назначила ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

– Завершилось одно из самых позорных административных дел 2017 года, – прокомментировал Идрисов после заседания. – Событие (автопробег) уже проверялось ранее Пушкинским судом, расследование проводилось тайно в течение месяца. Но новое дело в отношении Андрея возбуждается вдруг в ноябре, а в декабре его задерживают. Сама фабула беспрецедентна. На фоне того ада, который происходил в суде в течение нескольких часов, есть достижения, которые удалось продавить. К делу приобщен международный меморандум о свободе собраний и утверждена позиция, что Андрей был частью мероприятия, а не единоличным участником. 20 тысяч рублей – это минимально возможный штраф. Назначив его, судья признала поражение.

Защитник Динар Идрисов планирует обжаловать это решение в городском суде.

Напомним, автопробег дальнобойщиков по Московскому проспекту в Петербурге, ставший причиной этого разбирательства, состоялся 15 апреля 2017 года. Бажутин вместе с частью участников был задержан во время акции, но потом его отпустили.

В конце декабря его задержали снова, как раз в то время, когда он собрался баллотироваться в президенты России и провести новую стачку дальнобойщиков. 27 декабря ему удалось скрыться из зала суда.