Экологи призвали власти ФРГ остановить строительство «Северного потока – 2»

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и немецкий союз охраны природы Германии (NABU) призвали лидеров крупнейших партий Германии, в том числе, Ангелу Меркель остановить строительство нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток – 2», пишет газета Der Tagespiegel.

По мнению экологических организаций, проект нового газопровода «представляет угрозу для уязвимой экосистемы Балтийского моря, ведет в тупик политику по борьбе с изменением климата и разрушает солидарность и доверие в Европейском союзе».

Письмо WWF и NABU было направлено канцлеру ФРГ и лидеру крупнейшей партии ХДСС Ангеле Меркель, главе партии ХСС Хорсту Зехоферу и председателю Социал-демократической партии Мартину Шульцу.

Ранее в июле 2017 года федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) отклонило пять связанных с «Северным потоком – 2» энергопроектов общей стоимостью 4,5 млрд евро из-за их «ненадежности». Регулятор тогда отметил, что для их реализации нужно сначала дождаться разрешения на строительство проекта самого магистрального газопровода «Северный поток — 2».

В сентябре правительство Дании подготовило законопроект, предполагающий возможность отказа от прокладки «Северного потока-2» через датские территориальные воды.

О необходимости противодействовать строительству «Северного потока-2» также отмечается в законопроекте о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, подписанного президентом США Дональдом Трампом.

Строительство газопровода «Северный поток-2» протяженностью более 1200 км ведется по дну Балтийского моря. Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG. «Северный поток-2» позволит России подавать топливо в Европу в обход Украины.