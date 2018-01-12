Защита Никиты Белых в суде попросила допросить журналиста «Новой газеты» Андрея Сухотина

Адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов попросил суд допросить в качестве свидетеля защиты журналиста «Новой газеты» Андрея Сухотина.

Ранее суд приобщил к делу публикацию Сухотина «Чтобы решить вопрос, нажмите «решетку» (вышел в № 119 от 25 октября 2017). Как указывал Грохотов, в публикации идет речь о давлении основного свидетеля обвинения Юрия Зудхаймера со стороны неких сотрудников ФСБ, однако речь не шла о давлении при подаче заявления на Белых (по окончании предварительного следствия Зудхаймер направил обращение директору ФСБ, в котором критически отозвался о методах работы следственных и оперативных органов. – Ред).

Помимо этого, в материале упоминается фамилия сотрудника ФСБ Тарабакина и эти данные находят подтверждение в материалах дела – в протоколе выемки (том 21 уголовного дела) при выдаче Зудхаймером диктофона, на который записывались разговоры с Белых, присутствовал специалист Тарабакин Д.

Сам Зудхаймер на допросе в суде прокомментировал публикацию, сказав, что она «ближе к правде». По словам Зудхаймера, сотрудники ФСБ, к которым он обратился после конфликта с предпринимателем Альбертом Ларицким, не называли ему свои имена.

Напомним, в публикации «Новой газеты» описаны обстоятельства, предшествовавшие аресту Никиты Белых в июне 2016 года при получении денег в торговом центре Lotte Plaza, в частности подробности его оперативной разработки, а также приводится прямая речь Зудхаймера.

24 июня 2016 года Никиту Белых, который на тот момент занимал пост губернатора Кировской области, задержали в ресторане в Москве. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

После ареста Белых был уволен с поста губернатора. Сам он отрицает свою вину.