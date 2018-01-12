Медведев поручил увязать вознаграждения топ-менеджеров с эффективностью работы госкомпаний

Вознаграждение топ-менеджеров государственных компаний должно быть увязано с эффективностью деятельности этих предприятий. Такое поручение премьер-министр России Дмитрий Медведев дал Минэкономики и Минтруду по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия», документ опубликован на сайте правительства России.

Ранее в июне Госдума отклонила законопроект об ограничении зарплат топ-менеджеров госкорпораций и компаний с государственным участием. Согласно законопроекту, вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний не могут превышать среднемесячное денежное вознаграждение президента России.

Также документ предполагал установление предельного соотношения зарплат топ-менеджмента к средней зарплате остальных работников (кратность от одного до восьми).

Ограничение по выплатам, в частности, должны были коснуться руководителей госкомпаний, их заместителей и главных бухгалтеров.