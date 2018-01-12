Пользователей соцсетей обяжут указывать СМИ-иноагенты как первоисточник информации

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что СМИ, пользователи соцсетей и даже сайты с узкой тематикой будут обязаны указывать в своих публикациях, что перепечатывают текст с материалов СМИ, признанного иностранным агентом. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.

«При распространении и цитировании материалов, созданных СМИ-иностранными агентами, также необходимо будет указывать на то, что источником информации является иностранный агент», — подчеркнул он.

По его словам, если кто-либо тиражирует информацию иностранного агента, «будут применяться положения закона об НКО в части статуса иностранного агента».

«Это положение касается всех информационных ресурсов, от телеканалов и печатных средств массовой информации до пользователей соцсетей, медицинских или, там, кулинарных сайтов», — подчеркнул Толстой.

Накануне Толстой заявил, что пользователей всех социальных сетей, в том числе Facebook, хотят заставить указывать в своих публикациях, что текст перепечатан с материала СМИ-«иностранного агента».

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах. На эти СМИ распространятся те же ограничения, что на некоммерческие организации, признанные иноагентами.