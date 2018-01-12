ЦИК зарегистрировал кандидата в президенты от КПРФ Грудинина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала выдвинутого от партии КПРФ директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина кандидатом в президенты, сообщает ТАСС.

По словам члена ЦИК Евгения Колюшина, для регистрации Грудинин закрыл пять счетов в австрийском банке, что было необходимо по законодательству о выборах президента России.

Грудинин стал вторым кандидатом, прошедшим процедуру регистрации на нынешних президентских выборах. Первым был зарегистрирован лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Оба претендента освобождены от сбора подписей избирателей в свою поддержку, так как выдвинуты парламентскими партиями.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах, которые пройдут 18 марта, необходимо собрать 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам – 300 тысяч.

Напомним, 18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания по выборам нового президента страны, которые пройдут 18 марта 2018 года.