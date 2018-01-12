В Москве решили установить заграждения от грузовиков в местах проведения массовых мероприятий

Московские власти и МВД России установят заграждения от большегрузного транспорта в местах проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает RNS со ссылкой на Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы.

«В Москве в преддверии массовых мероприятий предпринимается ряд мер для обеспечения безопасности, в том числе — антитеррористической. Одной из таких мер является установка заградительных сооружений», — уточнили в мэрии Москвы.

В Департаменте региональной безопасности отметили, что в дни празднования Нового года и Рождества заградительные сооружения были установлены на более чем 300 площадках массовых мероприятий, в том числе и около станций метрополитена.

«Событийный календарь Москвы очень насыщен и в течении всего года в столице проходят различные массовые мероприятия, на площадках которых проводится регулярная работа по обеспечению безопасности граждан. Таким образом оборудуются городские ярмарки, общенациональные и городские праздники, многочисленные национальные праздники, светские и религиозные мероприятия. На площадках где массовые мероприятия не проводятся, заградительные сооружения демонтируют», — добавили в ведомстве.

В конце декабря Мэрия Москвы ограничила возможность подъезда транспорта к местам массового скопления людей, установив более 800 заграждений. Такое решение было принято после аварии у станции метро «Славянский бульвар».

Тогда автобус выехал с дороги на тротуар и скатился в подземный переход. В результате погибли четыре человека.