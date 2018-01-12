В Госдуме усмотрели конфликт бизнес-интересов сенаторов, отклонивших закон о притравочных станциях

Депутаты Госдумы считают, что сенаторы, отклонившие закон о жестоких методах тренировки охотничьих собак, пошли на поводу у бизнесменов, сообщает Интерфакс.

«Услуги этих (притравочных) станций очень дороги. Бизнес большой», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время решения вопроса о создании совместной с Советом Федерации согласительной комиссии по этому закону.

Похожее мнение высказал представитель парламентского большинства Антон Гетта. По его словам, «некоторые сенаторы, выступающие против принятия закона, имеют охотничий бизнес и возглавляют ассоциации владельцев собак соответствующих пород».

Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отмечает, что все аргументы при отклонении закона сводятся к тому, что «якобы нарушаются какие-то традиции» и «мы губим отечественное собаководство». Глава комитета подчеркнул, что законы не должны прикрывать «абсолютно понятные коммерческие бизнес-интересы».

Ранее, 26 декабря, Совет Федерации отклонил законопроект, запрещающий контактную притравку охотничьих собак и ловчих птиц на живых животных. За принятие законопроекта проголосовали 43 сенатора, 78 выступили против, еще 22 воздержались.

При этом 21 декабря законопроект о жестоких методах тренировки охотничьих собак в трех чтениях одобрила Госдума. Его авторами стали спикер Вячеслав Володин и депутаты из «Единой России», КПРФ и «Справедливой России».