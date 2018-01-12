Жириновский внес в Госдуму законопроект об отмене статьи о возбуждении ненависти и вражды

Группа депутатов от партии ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту авторы указали, что статья 282 УК РФ опасна тем, что «любой бытовой проступок, фактически любое высказывание может быть квалифицировано как преступление». Депутаты сравнили статью с нормами советского уголовного кодекса, в котором было наказание за антисоветскую деятельность.

В свою очередь, первый заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов заявил радиостанции «Говорит Москва», что предложение по отмене статьи 282 УК РФ несвоевременно.

«Я считаю, что у этого законопроекта перспективы нет, поскольку экстремизм — это реальное явление нашей политической жизни. Он представляет реальную опасность для целостности Российской Федерации, для нормального течения политических процессов. И отменять эту статью по крайней мере преждевременно», — пояснил Емельянов, отметив, что считает инициативу Жириновского частью его пиара в качестве кандидата в президенты.

Ранее в ноябре 2017 года правозащитники на всероссийском съезде предложили отменить статью 282 УК РФ, а также законы об иностранных агентах, внесудебной блокировке интернет-сайтов, слежке за пользователями интернета и «Закон Димы Яковлева».

Также на всероссийском съезде правозащитники выступили за расформирование центра «Э» по противодействию экстремизму.