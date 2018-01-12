Генпрокуратура: борьба с несогласованными акциями станет задачей ведомства на 2018 год

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в этом году задачей ведомства станет недопущение несанкционированных акций во время президентских выборов. Об этом сообщает РБК.

«В наступившем году перед органами прокуратуры стоит новая задача: обеспечение законности во время кампании по выборам президента Российской Федерации. Недопущение надзорными средствами социальной напряженности, несогласованных публичных акций и других нарушений, угрожающих стабильности и безопасности», — сказал Чайка, выступая на торжественном мероприятии в честь 296-й годовщины создания Генеральной прокуратуры.

В 2017 году представители прокуратуры предупреждали о незаконном характере проведения антикоррупционных акций протеста.

В декабре президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре «проанализировать практику применения» законодательства о массовых мероприятиях. Также он поручил Верховному суду «обобщить практику, связанную с рассмотрением судами дел о правонарушениях при организации и проведении публичных мероприятий».