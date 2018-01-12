Штаб Путина собрал необходимые для выдвижения в президенты подписи

Избирательный штаб Владимира Путина уже собрал необходимое количество подписей в поддержку кандидата, однако этот процесс продолжится. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба действующего президента Андрея Кондрашова.

«По данным на утро 12 января собрано 408 тысяч 349 подписей (при минимально необходимых 300 тысяч)», — сообщил он.

Кондрашов отметил, что «этот процесс продолжается».

«Сбор подписей идет, никаких целей относительно уровня не ставится», — сказал пресс-секретарь штаба.

Ранее секретарь Центризбиркома Майя Гришина напомнила о том, что кандидат-самовыдвиженец может представить в ЦИК не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, собранных в свою поддержку.

У каждого кандидата ЦИК проверит по 60 тысяч подписей. Если в выбранных для проверки подписях обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных, ЦИК проводит дополнительную проверку еще 30 тысяч подписей.

Сбор подписей в поддержку Путина стартовал 5 января, в частности, его ведут активисты движения «Волонтеры Победы». Подписи и другие документы, необходимые для регистрации кандидата, необходимо представить в ЦИК не позднее 31 января.