Штаб Путина собрал необходимые для выдвижения в президенты подписи
Избирательный штаб Владимира Путина уже собрал необходимое количество подписей в поддержку кандидата, однако этот процесс продолжится. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба действующего президента Андрея Кондрашова.
«По данным на утро 12 января собрано 408 тысяч 349 подписей (при минимально необходимых 300 тысяч)», — сообщил он.
Кондрашов отметил, что «этот процесс продолжается».
«Сбор подписей идет, никаких целей относительно уровня не ставится», — сказал пресс-секретарь штаба.
Ранее секретарь Центризбиркома Майя Гришина напомнила о том, что кандидат-самовыдвиженец может представить в ЦИК не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, собранных в свою поддержку.
У каждого кандидата ЦИК проверит по 60 тысяч подписей. Если в выбранных для проверки подписях обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных, ЦИК проводит дополнительную проверку еще 30 тысяч подписей.
Сбор подписей в поддержку Путина стартовал 5 января, в частности, его ведут активисты движения «Волонтеры Победы». Подписи и другие документы, необходимые для регистрации кандидата, необходимо представить в ЦИК не позднее 31 января.