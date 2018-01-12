Наехавшего на пешеходов в подземном переходе водителя обвинили в нарушении ПДД

Следственный комитет предъявил обвинение водителю пассажирского автобуса Виктору Тихонову, который в конце декабря въехал в подземный переход у станции метро «Славянский Бульвар» и насмерть сбил нескольких пешеходов. Водителя обвинили по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек (ч.5 ст.264 УК РФ), сообщается на сайте СК.

Водитель был задержан, СК направило в суд ходатайство о его аресте.

При этом следствие продолжает проверять организацию работы водителей в одинцовском филиале перевозчика ГУП МО «Мострансавто», а также сведения о проводимом с водителями обучении и инструктажах. Также следователи допрашивают очевидцев происшествия, изучают записи камер наружного наблюдения.

Для установления технического состояния автобуса, на котором Тихонов совершил наезд на пассажиров, назначили автотехническую судебную экспертизу. Специалисты исследуют техническое состояние автобуса и видеорегистратора, изъятого в кабине машины.

Напомним, ДТП произошло 25 декабря. Тогда водитель пассажирского автобуса въехал в подземный переход. Четыре человека погибли на месте, более 10 пострадали.

На следующий день после аварии водитель автобуса был госпитализирован в одну из московских больниц. По данным СМИ, у 58-летнего мужчины диагностировали кровоизлияние в мозг.

После аварии СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ и статье 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).