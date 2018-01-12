Госдума поддержала поправки, позволяющие признавать блогеров иноагентами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который регулирует работу СМИ-иноагентов на территории России, сообщает РИА Новости.

За документ проголосовали 333 депутата.

Согласно поправкам, иностранным агентом в том числе может быть признано физическое лицо, получающее зарубежное финансирование и публично распространяющее информацию. Накануне вице-спикер Госдумы и соавтор законопроекта Петр Толстой сообщил, что закон о СМИ-иноагентах может распространяться на блогеров, которые финансируются зарубежными правительствами. При этом он не коснется тех, кто получает деньги от частных лиц.

Во время заседания Толстой напомнил, что иностранные агенты будут обязаны зарегистрировать юрлицо на территории России и особым образом маркировать свои сообщения. Информационные ресурсы, не исполняющие требования закона, перестанут работать на территории России. Также маркировать перепубликации статей СМИ-иноагентов обяжут пользователей соцсетей.

«Это положение касается всех информационных ресурсов, от телеканалов и печатных СМИ до пользователей соцсетей, медицинских или кулинарных сайтов», – заявил Толстой.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах. Министерство юстиции уже причислило к ним девять СМИ, среди которых радиостанции «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и другие. На них распространятся те же ограничения, что и на некоммерческие организации, признанные иноагентами.