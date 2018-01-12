МВД опубликовало список разрешенных для отпуска сотрудников стран

Министерство внутренних дел (МВД) согласовало список стран, куда сотрудники ведомства могут поехать в отпуск. Он опубликован на сайте Ассоциации туроператов России (АТОР).

Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, а также Абхазия и Южная Осетия.

В распоряжении министра внутренних дел Владимира Колокольцева от 26 декабря 2017 года на этот перечень предлагается ориентироваться при рассмотрении заявлений сотрудников о выезде из России на время отпуска.

Перечень составлен исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки».

О том, что российские силовые ведомства стали запрещать своим сотрудникам выезжать на отдых за границу, СМИ начали сообщать с весны 2014 года.

В 2015–2016 годах в список МВД входили Марокко, Тунис, Таиланд, Мьянма и Никарагуа. Также в перечне были Турция и Египет — несмотря на приостановку туристического взаимодействия и авиасообщения с этими странами.