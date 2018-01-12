Курс украинской гривны побил исторический антирекорд

Курс украинской валюты побил исторический антирекорд и составил «1 к 2» по отношению к рублю — за 10 российских рублей сейчас можно купить 4,99 гривен, сообщает издание «Украина.ру».

К антирекордным отметкам также близиться курс гривны к евро и доллару. Так за один доллар США сейчас можно купить 28,44 гривен, а за евро — 34,18 гривен.

Ранее народный депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» и бывший министр экономики Украины Виктор Пинзеник заявил в интервью телеканалу «Украина 112», что «гривну прорвало», когда «внутренние резервы провели» и Украине перестали давать в долг.

«Это произошло в 2014 году, но на самом деле проблемы закладывались значительно раньше», — уточнил депутат.