Новая газета

Минобороны: обстрелявшие российскую базу в Сирии боевики убиты

Общество

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Российские военные убили диверсионную группу боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим в Сирии из минометов 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

По данным ведомства, группа российских сил специальных операций установила место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб.

«По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом „Краснополь“», — говорится в сообщении.

Напомним, что о минометном обстреле, которому 31 декабря подверглась российская авиабаза Хмеймим в Сирии, стало известно 4 января.

Теги:
сирия, минобороны
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