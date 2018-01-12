Следствие сняло арест с 95 млн рублей экс-главы «Почты России» Страшнова

Следователь снял арест с более чем 95 миллионов рублей бывшего главы федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Почта России» Дмитрия Страшнова в рамках дела о превышении полномочий, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.

Как пояснил собеседник агентства, следователь не стал продлевать арест, наложенный на банковские счета Страшнова, поскольку, основания для ареста этих денежных средств отпали.

В конце августа Басманный суд Москвы арестовал более 95 миллионов рублей на счетах бывшего главы федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Почта России» Дмитрия Страшнова.

Дмитрий Страшнов был руководителем «Почты России» в 2013-2017 годах. В июле этого года он покинул свой пост — предприятие не продлило с ним контракт.