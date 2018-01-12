В Удмуртии мать заключенного подвергли тюремному досмотру с полным снятием одежды

В Удмуртии женщину перед встречей с сыном в колонии подвергли досмотру со снятием одежды. Об этом сообщили в региональном отделении ООД «За права человека».

Женщина рассказала, что сотрудники колонии заставили ее раздеться, а затем попросили спустить нижнее белье до колен. Побоявшись лишиться свидания с сыном, она исполнила приказы.

Глава организации Лариса Феофилова направила в прокуратуру жалобу на действия сотрудников колонии в защиту матери заключенного. Однако из надзорного ведомства поступило сообщение, что процедура полного досмотра родственников перед длительным свиданием узаконена приказом Минюста.

Согласно приказу Минюста от 20.03.2015 «О порядке проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях УИС и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования», досмотр производится со снятием одежды, головного убора и обуви в обязательном порядке. Исключением является нательное белье, которое подлежит осмотру без его полного снятия, сообщает в жалобе Феофилова.

«Минюсту стало мало психологической ломки заключенных. Нужно еще и унизить родственников, которые не отказались от своих близких, которые продолжают поддерживать своих родных, оказавшихся волею судеб в тюрьме», — сказала она.

В 2015 году Минюст принял новый приказ, который полностью меняет процедуру личного досмотра. Ранее личные вещи досматривались после того, как сотрудник учреждения разъяснял досматриваемому лицу их права и обязанности и предлагал добровольно выдать запрещенные вещи. Процедура исключала унижение достоинства и причинение вреда здоровью и имуществу досматриваемого. Если же лицо отказывалось выполнить просьбу сотрудников, тогда они могли перейти к непосредственному личному досмотру вещей, так как имели основание предполагать, что физическое лицо скрывает запрещенные предметы.