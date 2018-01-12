Российские биатлонисты завоевали бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону выиграла бронзовые медали в эстафете (4×7,5 км) на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, передает Интерфакс. Это вторая медаль в копилке российской сборной после 29 гонок в сезоне.

В составе российской команды выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин. Они допустили в общей сложности четыре неточных выстрела и уступили первому месту 53,4 секунды.

Победу одержала сборная Норвегии (Ларс-Хельге Биркеланд, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бе), преодолевшая дистанцию за 1 час 13 минут 11,1 секунды). На счету норвежцев семь промахов.

Второе место заняла команда Франции (Симон Дестьё, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад и Антонен Гигонна), с шестью промахами отставшая от норвежцев на 53,4 секунды.

Напомним, что женская эстафета пройдет 13 декабря в 16:30 по московскому времени. Российскую команду представят Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт.

В середине декабря первую бронзовую медаль в этом сезоне на Кубке мира выиграл Антон Шипулин.