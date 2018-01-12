СК отказался проводить проверку задержания главы чеченского «Мемориала»

Следственный комитет не нашел оснований проводить доследственную проверку обстоятельств задержания главы регионального центра «Мемориал» в Чечне Оюба Титиева. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Согласно информации, представленной следственным управлением Следственного комитета России по Чеченской республике, сообщения о неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении Титиева не поступали», — говорится в сообщении.

В письме также отмечается, что Следственный комитет России не наделен полномочиями по контролю за деятельностью органов внутренних дел, пишет СПЧ.

Накануне глава СПЧ Михаил Федотов направил запрос в СК о доследственной проверке задержания Титиева.

В тот же день Шалинский городской суд Чечни на два месяца арестовал Титиева по обвинению в незаконном хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228). Обвиняемый свою вину не признает.

По сведениям «Мемориала», оперативные сотрудники Курчалоевского отдела полиции, пытаясь склонить Оюба Титиева к самооговору, 9 и 10 января в разговорах с ним неоднократно угрожали «серьезными неприятностями» его родственникам.