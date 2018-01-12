Въехавшего в переход на «Славянском бульваре» водителя отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест водителя автобуса Виктора Тихонова, который наехал на пешеходов у станции метро «Славянский Бульвар», сообщает Интерфакс.

Уточняется, что Следствие просило отправить мужчину в СИЗО, а прокурор и сам обвиняемый — в виде домашнего ареста.

«Выслушав позиции сторон, прихожу к выводу о том, что в отношении Тихонова следует избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. (…) Избрать в отношении Тихонова меру пресечения виде домашнего ареста на срок до 25 февраля 2018 года», — говорится в постановлении судьи Артура Карпова.

Согласно решению суда, отбывать домашний арест Тихонов будет в доме своей сожительницы в Одинцовском районе Московской области. Ему запрещено покидать указанное помещение без разрешения следователя, общаться с людьми, кроме установленных законом, использовать средства связи и делать заявления об обстоятельствах уголовного дела через СМИ.

Ранее стало известно, что водителя обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек (часть 5 статьи 264 УК РФ).

Напомним, ДТП произошло 25 декабря. Тогда водитель пассажирского автобуса въехал в подземный переход. Четыре человека погибли на месте, более 10 пострадали.